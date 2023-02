Gorzowscy społecznicy nagrodzeni za raport o drzewach

Ile drzew posadzono - tego nie wie nikt?

Jak podliczyła czwórka gorzowskich społeczników, w latach 2016-2021 w Gorzowie tylko na terenach miejskich zostało wyciętych kilka tysięcy drzew (różne urzędy podają od liczby od 3,6 tys. do 6,9 tys. drzew). Jeśli natomiast chodzi o nasadzenia zastępcze, to miało ich być od 728 do 1 064. Co urząd, to jednak inne dane.