Jak zatankować i nie zbankrutować? Poznaj zasady ekonomicznej jazdy samochodem

Ceny rosną, a ty oszczędzasz?

Choć nie mamy wpływu na ceny paliwa, to jednak klucz do oszczędności często tkwi w nas samych. Aby nasz domowy budżet mógł nieco odetchnąć, wystarczy tylko zmiana złych nawyków za kierownicą. Sposób w jaki prowadzimy samochód ma bowiem bardzo duży wpływ na zużycie paliwa. Stosując się do kilku prostych zasad można sprawić, że jazda samochodem stanie się o wiele bardziej ekonomiczna. Warto jednak pamiętać, że ważna jest nie tylko odpowiednia technika, ale również właściwe przygotowanie auta.