Gorzów. Srogie kary za spóźnienie bulwersują kierowców. Będą zmiany?

W połowie stycznia w życie weszła nowa uchwała dotycząca strefy płatnego parkowania w Gorzowie. Zmiany wiązały się nie tylko z powiększeniem strefy, ale też wzrostem cen biletów za postój na jej obszarze. Podwyżki nie spodobały się mieszkańcom, ale dużo większe oburzenie wywołują nowe opłaty za przekroczenie czasu parkowania.

Więcej o tym przeczytasz tutaj: Od 17 stycznia droższe parkingi w Gorzowie. Co musisz wiedzieć o zmianach?

Do niedawna regulamin gorzowskiej strefy płatnego parkowania bardzo łagodnie traktował kierowców, którzy spóźniali się z przedłużeniem opłat za parkowanie. Gdy znaleźli za wycieraczką auta wezwanie do zapłaty, mogli po prostu dopłacić różnicę.

Zmian w strefie płatnego parkowania nie było od kilkunastu lat. I dotychczas te przepisy były dla kierowców bardzo liberalne. O wiele bardziej łagodne niż w innych miastach, gdzie żartów w strefie płatnego parkowania nie ma i opłaty dodatkowe są dotkliwe. U nas można było po prostu przyjść i dopłacić różnicę. To powodowało też pewien chaos, bo kierowcy mieli różne wymówki, które czasem było trudno zweryfikować. Chodziło więc o to, aby sytuacja była prosta i klarowna, czyli taka, że albo jest ważny bilet albo go nie ma - mówi Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie.