Ile poziomów będzie miał parking koło urzędu wojewódzkiego?

Za ponad dwa lata problem może zostać rozwiązany (oczywiście, jeśli samochodów wciąż nie będzie lawinowo przybywało). Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie szuka bowiem firmy, która wybuduje parking wielopoziomowy. Ma on stanąć za wieżowcem urzędu - w miejscu, gdzie dziś jest parking „pod chmurką”. To teren pomiędzy budynkiem skarbówki i poczty. Dziś są tu ledwie 44 miejsca parkingowe.

Urząd chce, aby parking powstał w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza to, że urząd daje miejsce, w części też wykłada pieniądze, a firma, która zwycięży w postępowaniu, projektuje parking, organizuje i w większości finansuje roboty budowlane, a następnie obsługuje parking, pobierając też opłaty od wjeżdżających. Parking wielopoziomowy ma być bowiem płatny.

Co już wiemy o parkingu, poza jego lokalizacją? Że ma mieć około 250 miejsc postojowych. Urzędnicy zakładają, że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zostanie zawarta na okres 22 lat. To czas, który obejmuje użytkowanie obiektu oraz 22-miesięczny okres projektowania i budowy.