Kibicom w Gorzowie będzie trudniej dojechać na żużel? Kursów linii 125 może być mniej o… 40 proc.!

Autobusów mniej o… 40 proc.!

Jeśli planowany od maja rozkład jazdy miałby wejść w życie, kibice żużla z Górczyna i Manhattanu nie dość, że tłoczyliby się w autobusach na stadion, to jeszcze… mogą nie mieć bezpośredniego powrotu z meczu na swoje osiedla. Tak, tak! We wciąż obowiązującym rozkładzie jazdy ostatni autobus linii 125 z pętli przy Śląskiej odjeżdża o 22.15 (dni robocze) lub o 21.13 (w weekendy). Po zmianach każdego dnia tygodnie miałby odjeżdżać o… 21.14. Dodajmy, że piątkowe mecze Speedway Ekstraligi rozpoczynają się o 18.00 i 20.30, a niedzielne o 16.30 i 19.00.

W dni robocze liczba kursów z Górczyna i Manhattanu na Zawarcie ma zostać zredukowana o 25 proc., natomiast w niedzielę aż o 40 proc.! Dziś z Górczyna na Śląską jest 40 kursów linii 125, natomiast od maja miałoby być ich 30. To i tak jeszcze nic w porównaniu z rozkładem niedzielnym! Z 27 kursów ma zostać tylko 16 (czyli tylko 60 proc. dotychczasowych). Żeby bardziej zobaczyć skalę zmian, trzeba podkreślić, że do końca kwietnia na Śląską w niedzielę autobusy linii 125 jeżdżą dwa razy na godzinę. Po zmianach miałby jeździć… tylko jeden! Oto plan linii odjazdów linii 125 z pętli na Zawarciu:

Co ciekawe, choć na trasie Śląska – Górczyn/Manhattan liczba połączeń ma być zredukowana bardzo wyraźnie, to… znacznie ma się poprawić sytuacja pasażerów mieszkających na osiedlu Staszica. To dlatego, że linia 111, która jeździ na cmentarz i do Chwalęcic ma zostać skierowana przez Matejki na ul. Fredry, by później, przejeżdżając koło Słowianki, mogła pojechać w kierunku nekropolii.