Kto najlepiej opiekuje się zabytkami w Lubuskiem? Poznaj odznaczonych

- Zabytki to przedmioty naszej wspólnej troski, a społecznicy mają realny wkład w to, żeby rosła realna świadomość społeczna, jeśli chodzi o zabytki - mówiła w poniedziałek 5 września Barbara Bilinis-Kopeć, lubuski wojewódzki konserwator zabytków. W Muzeum Lubuskim wręczano odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, które minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał sześciu osobom z naszego regionu. Kto je otrzymał?

Wyróżnieni zostali Agnieszka Dębska (ponownie jest miejskim konserwatorem zabytków w Gorzowie), Małgorzata Pytlak (pracownik muzeum), Roland Semik (społecznik, który zajmuje się cmentarzem żydowskim w Słubicach), Adrian Mermer (architekt oraz nauczyciel, zajmuje się dokumentowaniem zabytków) oraz Marek Bidol (wpływał na publikację materiałów dotyczących zabytków z rejonu Strzelec Krajeńskich).Odznaczenie dostał też Kazimierz Jurkowski, stolarz, który przyczynił się do odnowienia kościoła w Lubiechni Małej (pisaliśmy o tym w styczniu tego roku).