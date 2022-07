Lekkoatletyczny stadion już gotowy. Teraz czas na nowe zaplecze. Ale czy będzie?

Pod koniec czerwca zakończyła się budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Krasińskiego w Gorzowie. W ramach wartej prawie 18 milionów złotych inwestycji powstała między innymi ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna w całości pokryta niebieskim tartanem, a na środkowej płycie boiska pojawiła się nawierzchnia trawiasta. Jest także rów z wodą do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie do pchnięcia kulą oraz rzutnia do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką. Ponadto wybudowano trybuny, które pomieszczą blisko tysiąc widzów oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie. Prace trwały półtora roku.

Chętni są, ale za bardzo się cenią

Niedawno spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na realizację zadania. Szukała firmy, która zajmie się rozbiórką istniejącego budynku zaplecza sanitarno-administracyjnego oraz demontażem istniejącej nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu, a następnie wybuduje nowy budynek zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który ustala parametry tego typu obiektów. Choć do przetargu wpłynęły dwie oferty, to realizacja inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. To dlatego, że zaproponowane ceny znacznie przekraczają budżet, jaki został zabezpieczony na ten cel. Na zadanie przeznaczono bowiem 6 milionów złotych, a najtańsza ze złożonych oferta opiewa na... ponad 17,5 miliona złotych. Druga firma zaproponowała jeszcze więcej - chce blisko 19,5 miliona złotych. Teraz Gorzowskie Inwestycje Miejskie muszą dokładnie przeanalizować oferty pod względem formalnym i zastanowić się, co dalej z inwestycją. Mogą zwiększyć pulę pieniędzy na to zadanie lub unieważnić przetarg i zorganizować kolejny, licząc na to, że oferty będą niższe.

