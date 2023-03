Na skrzyżowaniu koło katedry wciąż "ryją krety". Wybrzuszenia są od... ponad roku

O tym problemie pisaliśmy już rok temu. W tekście: Pod ulicą Sikorskiego chyba ryją krety. No bo skąd tyle wybrzuszeń?! zwracaliśmy uwagę, że na skrzyżowaniu koło katedry pełno jest „hopków”. Mniejsze i większe wybrzuszenia pojawiły się co kilka-kilkanaście centymetrów. Niektóre z nich miałby nawet średnicę ok. 10 cm.