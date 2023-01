Pechowy jak deptak! Firma wycofała się z podpisania umowy na Hawelańską i Wełniany Rynek

Firma, która wygrała postępowanie na przebudowę deptaku na ul. Hawelańskiej w Gorzowie odstąpiła od podpisania umowy na prace budowlane. Teraz trzeba będzie rozpisać przetarg po raz czwarty.

Pechowy jak deptak. Jeśli tak dalej pójdzie, to takie właśnie powiedzenie będzie mogło wejść do potocznego języka w Gorzowie. W poniedziałek 23 stycznia dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie nie dojdzie do pierwszego etapu modernizacji Hawelańskiej i Wełnianego Rynku (obie ulice miały zostać zrobione na odcinku od ul. Sikorskiego do Studni Czarownic). Trzeci przetarg na prace budowlane został właśnie unieważniony.

Remont deptaka. Nie do trzech razy sztuka

Dlaczego Hawelańska i Wełniany Rynek mają pecha? Pierwszy przetarg na ich modernizację został ogłoszony w marcu 2021. Nie został jednak rozstrzygnięty. Realizacją inwestycji zainteresowane były bowiem trzy firmy, ale wszystkie zaoferowały ceny, które przekraczały ówczesne założenia miasta. Najtańsza propozycja opiewała na ponad trzy miliony złotych, ale trzeba było ją odrzucić, bo jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Dwie pozostałe oferty przekraczały natomiast cztery miliony złotych. Miasto miało natomiast odłożone ponad 2,5 mln zł.

W kolejnym podejściu miasto dołożyło milion złotych, ale do ogłoszonego w maju 2021 postępowania nikt się nie zgłosił. Trzeba więc było ogłosić trzeci przetarg, na który urzędnicy dołożyli kolejny milion. Teraz okazuje się, że i on nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Trwa głosowanie... Za którym razem uda się rozstrzygnąć przetarg na modernizację daptaka? Za czwartym razem Za piątym razem Za szóstym razem Za siódmym razem Nigdy nie uda się znaleźć wykonawcy

Remont deptaka. Zwycięzca bez zabezpieczeń

Do trzeciego przetargu zgłosiły się trzy firmy. Najtańszą ofertę - za 5,07 mln zł - przedstawił Steinbudex-JM, ale on jednak nie złożył w terminie wymaganych dokumentów. Ofertę trzeba było więc odrzucić.

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (ta miejska spółka zajmuje się tą inwestycją) wybrały więc ofertę drugiej pod względem ceny Hydrobudowy Nowe Miasto z Poznania, która oferowała prace za 6,55 mln zł. Urzędnicy szykowali się już do podpisania umowy. Nic jednak z tego nie będzie. Poznańska firma nieoczekiwanie odstąpiła od inwestycji.