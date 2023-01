Północna obwodnica Gorzowa. Przetarg miał być w listopadzie. Będzie w lutym?

Wciąż nie został ogłoszony przetarg na pierwszy etap północnej obwodnicy Gorzowa, w ramach którego zbudowany ma być odcinek pomiędzy rondem Barlineckim a końcem ul. Kazimierza Wielkiego. Postępowanie mające wyłonić wykonawcę prac miało zostać ogłoszone jeszcze w zeszłym roku (pisaliśmy o tym w tekście: Przetarg na obwodnicę Gorzowa już w 2022 roku! Którędy będzie biegła? . To jednak nie nastąpiło. - Przetarg na budowę północnej obwodnicy Gorzowa zostanie ogłoszony za kilka tygodni. Stałoby się to wcześniej, ale wydłużył się proces konsultacyjny prowadzony z mieszkańcami. Trwają m.in. prace nad aktualizacją dokumentów związanych z możliwością poprowadzenia linii tramwajowej w ciągu planowanej północnej obwodnicy. Aktualizacja dokumentów powinna jeszcze potrwać kilka tygodni i wtedy przetarg zostanie ogłoszony - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Aktualizowany jest program funkcjonalno-użytkowy. To dokument, na podstawie którego projektuje się później roboty budowlane. Opisuje on bowiem m.in. co ma powstać, w którym miejscu, z jakich materiałów ma być zrobione i jakie posiadać funkcje. Program funkcjonalno-użytkowy służy do wykonania projektu wykonawczego. A przypomnijmy, że pierwszy etap obwodnicy ma zostać zrobiony w formule zaprojektuj i wybuduj.

Północna obwodnica Gorzowa. Decyzja środowiskowa w kwietniu?

Projekt funkcjonalno-użytkowy nie jest jedynym przygotowywanym aktualnie dokumentem. Od lata zeszłego roku trwają bowiem prace nad dokumentem zmierzającym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (dokument obejmuje odcinek od ronda Barlineckiego do Żwirowej). Te prace są w połowie i mają się zakończyć w połowie kwietnia. Termin nie będzie jednak przeszkodą przy ogłaszaniu przetargu na pierwszy etap obwodnicy. Dokument jest bowiem potrzebny wykonawcy do uzyskania pozwolenia na budowę, a oprócz tego, że miną jeszcze nie mniej niż dwa miesiące zanim poznamy wykonawcę, to będzie on musiał zaprojektować odcinek między rondem Barlineckim a ul. Kazimierza Wielkiego (ma on mieć długość około 600 metrów).