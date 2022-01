Po remoncie będzie tam nawet kręgielnia! Trwa przebudowa ośrodka kultury w Witnicy

W Witnicy powstanie blok z tanimi mieszkaniami. To pierwsza taka inwestycja od lat!

Powstanie sala widowiskowa i scena letnia

Po modernizacji obiekt zyska nową bibliotekę oraz salę widowiskową, która będzie wyposażona w nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie. Dzieci i młodzież z terenu gminy będą miały doskonałe warunki do rozwijania swoich zainteresowań i pasji, bo gruntownie odnowione zostaną również sale do zajęć artystycznych i ruchowych. Dostępna będzie między innymi sala baletowa z lustrami i drążkami. Powstanie też dobrze wyposażona kuchnia, w której na wspólnym gotowaniu będą mogli spotykać się starsi mieszkańcy gminy. Co ciekawe - w budynku ma być nawet profesjonalne studio nagrań oraz mała kręgielnia. W planach jest też scena letnia.