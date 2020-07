Pod kobietą w Gorzowie zapadł się chodnik. Dosłownie. Wpadła do dziury po pas!

Pani Anna ze swoim partnerem Piotrem wracali właśnie ze sklepu. To był wtorek, 30 czerwca. Szli ul. Chrobrego między płotem oddzielającym trwające tam prace remontowe a kamienicami. Czyli dokładnie chodnikiem, którym można przechodzić.

Solidnie poobijana

– W pewnym momencie chodnik się zarwał, a ja runęłam do środka – wspomina kobieta. Dziura była tak głęboka, że pani Anna wpadła prawie po pas. – To był środek dnia. Obok pracowali budowlańcy, ale nikt z nich nie zareagował – opowiada pan Piotr. Pomógł swojej partnerce wydostać się z dziury i zwrócił się do pracujących przy remoncie o pomoc. – Ich reakcja była dziwna. Ale wreszcie zaprowadzili nas kilkaset metrów dalej do biura firmy – opowiada mężczyzna.

Pani Anna solidnie poobijana, kuśtykając, bo noga ją bardzo bolała, doszła do biura. Dopiero wtedy pracownicy o wypadku powiadomili policję. – I to dopiero policjanci zapytali, czy nie wezwać pogotowia – relacjonuje pani Anna. Pogotowie przyjechało. Po badaniach okazało się, że na szczęście nie ma żadnych złamań, a jedynie silne stłuczenia ciała. Od nóg, po piersi. – Na szczęście miałam w rękach ręcznik papierowy i on trochę zamortyzował upadek – opowiada kobieta.