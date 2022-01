Tygodniowy przegląd prasy 16.01.2022: Gorzów Wielkopolski, 9.01-15.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Przegląd tygodnia: Gorzów Wielkopolski, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Choć zwycięzca był tylko jeden, to po spotkaniu obaj szkoleniowcy byli brawo swoim podopiecznym. I w pełni to można zrozumieć. Z drugiej strony, nasze panie wygrały piąty mecz na sześć ostatnio rozegranych w EBLK. To daje satysfakcję.

To jeden z bardziej oryginalnych kościołów w Lubuskiem! Jego szachulcowa konstrukcja wypełniona jest gliną, w zaprawie wapienno-piaskowej są... końskie grzywy, a biały kolor elewacji to efekt połączenia wapna i... twarogu. Za remont świątyni w Lubiechni Małej odpowiada Michał Jarosiński, który wcześniej przywracał blask katedrze w Gorzowie.