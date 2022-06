Podwyżek cen biletów na autobus i tramwaj nie będzie? Nie tylko radni są przeciw

Podwyżek cen biletów na autobus i tramwaj raczej na razie nie będzie. Tak wynika z naszych rozmów z opozycyjnymi klubami radnych. Przeciwko podwyżkom jest też gorzowska lewica.

Dziś bilet jednorazowy bilet normalny na autobus i tramwaj kosztuje 3 zł (jest ważny przez 45 minut). Władze miasta chcą jedna, by kosztował on 4 zł. W górę miałaby pójść też cena biletu miesięcznego. Teraz kosztuje on 92 zł, a po podwyżce miałby kosztować 120 zł. Miasto chce wprowadzić podwyżkę, bo w związku z rosnącymi cenami m.in. paliw trzeba będzie dorzucić kolejne pieniądze na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zaplanowane wcześniej 57 mln zł nie wystarczy i trzeba dorzucić kolejne 4 mln zł. Z tej ostatniej sumy połowa miałaby pochodzić z kasy miasta, a druga połowa z wpływów z podwyżek (pisaliśmy o tym w tekście: Jak bardzo mogą podrożeć bilety na autobus i tramwaj? W środę radni zagłosują w sprawie podwyżek).

Proponowany wzrost cen, jak nie trudno się domyślić, nie wszystkim (żeby nie powiedzieć: większości) się nie podoba. Pięć miesięcy temu miasto przycięło bowiem już 98 funkcjonujących do stycznia kursów.

W poniedziałek 20 czerwca przeciwko podwyżce protestowali działacze Lewicy, partii Razem oraz ich młodzieżówek.

- Prezydent swoimi ruchami powoduje, że komunikacja nie będzie atrakcyjna, bo ogranicza kursowanie niektórych linii. Będzie też niedostępna dla tych, którzy są najubożsi, bo bilety będą droższe. To działanie sprzeczne z logiką i odwrotne od tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. Nasi sąsiedzi z Niemiec nie tną połączeń i nie podwyższają cen biletów. Szukają takich rozwiązań, które podtrzymują trend, by komunikacja się rozwijała - mówił Mariusz Zbrzyzny, rzecznik Lewicy w Lubuskiem.

- Postulujemy, żeby szukać pieniędzy gdzie indziej. Ta podwyżka najbardziej zaboli młodzież, czyli tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej codziennie. Trzeba obciążać tych, którzy zarabiają najwięcej. Jeżeli kogoś stać na samochód i wysoką cenę benzyny, to można szukać pieniędzy w podwyższeniu opłat za parkowanie - proponował z kolei Leszek Sokołowski, pełnomocnik Lewicy w Gorzowie.

Jest petycja

Lewicowcy zaczęli już zbierać podpisy pod petycją w sprawie podwyżki.

- Ma ona skłonić prezydenta Jacka Wójcickiego do wycofania się z planów podwyżki. W petycji prosimy o rozważenie społecznych i środowiskowych skutków podwyżek cen biletów MZK, zrewidowania planów finansowania MZK oraz zaniechanie działań skutkujących zmniejszeniem dostępności usług. Obecna sytuacja dotyka najbiedniejszych, więc nie możemy pozwolić, by podwyżka jeszcze bardziej utrudniała im życie - mówił Mateusz Wąchalski z partii Razem. Do poniedziałkowego popołudnia pod petycją zebrano 200 podpisów. Petycja ma zostać wręczona prezydentowi przy okazji środowej sesji rady miasta.

Podwyżki nie będzie?

Z naszych poniedziałkowych rozmów z opozycyjnymi klubami radnych wynika, że do podwyżki cen biletów raczej nie dojdzie.

- My od dawna mówiliśmy, że jesteśmy jej przeciwni - mówił nam po południu Tomasz Rafalski z klubu radnych PiS.

- My też indywidualnie byliśmy przeciw i właśnie podjęliśmy decyzję, już jako klub, że zagłosujemy przeciw - mówił z kolei Radosław Wróblewski.

W weekend na Facebooku radna Marta Bejnar-Bejnarowicz wytykała urzędnikom, że cena biletu jednorazowego po podwyżce byłaby wyższa niż opłata za godzinę parkowania w centrum. - Bilet za 4 zł to krok w tył - uważa radna. Klub radnych Kocham Gorzów, do którego należy, też więc pewnie zagłosuje przeciw. Za podwyżką byłby więc tylko prezydencki klub Gorzów Plus. On jednak liczy dziesięciu radnych, a to za mało, by w 25-osobowej radzie „przepchnąć” uchwałę.

- Jednym z rozwiązań może być więc zdjęcie uchwały o podwyżce z porządku obrad - mówią nam radni. Czytaj również:

Gorzów. Ile kursów wypada z rozkładów jazdy autobusów i tramwajów?

