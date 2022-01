Radni Gorzowa murem za kardiochirurgią. Chcą, by NFZ dał kontrakt szpitalowi

Najgorętszy temat ostatnich dni, czyli oddział kardiochirurgii w Gorzowie, pojawił się też na sesji rady miasta. W środę 26 stycznia gorzowscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko dotyczące finansowania oddziału przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

„Sytuację, że szpital dysponuje fachową kadrą, sprzętem i zapleczem, a jest pozbawiony możliwości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia uważamy za wyjątkowo niekorzystną i narażającą bezpieczeństwo mieszkańców. Zwracamy się więc do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o wsparcie i zgodę na utworzenie oddziału kardiochirurgicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie”. Tak, w części, brzmi stanowisko, które podjęła w środę gorzowska rada miasta.

Stanowisko ma związek z opisywaną przez nas od prawie tygodnia sprawą oddziału kardiochirurgii, który chce otworzyć gorzowski szpital. Lecznica ma już czterech kardiochirurgów, ma pieniądze na sprzęt a także zarejestrowany przez wojewodę lubuskiego oddział. Nie ma jednak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, o który walczy od kilkunastu miesięcy. NFZ tłumaczy to tym, że w Lubuskiem wystarczy jeden oddział kardiochirurgii, który jest w Nowej Soli.

Dlaczego teraz?

- Nad tym stanowiskiem mogliśmy popracować w momencie, gdy szpital składał taki wniosek o utworzenie oddziału. Teraz to zagrywka polityczna - mówił Tomasz Rafalski z klubu radnych PiS. Podkreślał jednak: - Chcemy, jako radni PiS, by szpital się rozwijał. Wiemy, że w Nowej Soli jest oddział kardiochirurgii i on jest obłożony zaledwie w 65 proc. Niemniej jesteśmy zwolennikami utworzenia kardiochirurgii w Gorzowie.

- Tu nie ma żadnej polityki. To jest dbanie o zdrowie i życie mieszkańców - odpowiadał na to Robert Surowiec, radny PO, który jest wiceprezesem szpitala. - W Polsce jest średnio 2,7 łóżka kardiochirurgicznego na 100 tys. mieszkańców. W Lubuskiem ta średnia to 1,5 łóżka. W Nowej Soli jest 15 łóżek, potrzebnych jest więc drugie tyle. Na każde 100 tys. mieszkańców wykonuje się w Polsce 82 zabiegi chirurgiczne. Z Gorzowa (ma 115 tys. mieszkańców - dop. red.), takie zabiegi ma 20 osób. Oznacza to, że około 50 osób powinno mieć wykonane zabiegi, a nie ma. Ci ludzie po cichu umierają w domu - przedstawiał dane R. Surowiec. Wyliczał też, że w Lubuskiem powinno się wykonywać 800 zabiegów, a jest ich ponad 500 (w piątek służby wojewody mówiły, że w 2020 na kardiochirurgii w Nowej Soli było 835 hospitalizacji). Nie bez znaczenia jest też czas dojazdu na nowosolski oddział. Według przytaczanych przez Surowca danych z ministerstwa zdrowia, z Gorzowa to średnio 101 minut, z powiatu strzelecko-drezdeneckiego 121 minut, a z Zielonej Góry - 20 minut.

- Te dane mówią, że taki oddział jest potrzebny - przekonywał radny Surowiec.

Szpital wciąż pisze do NFZ

- Czy to stanowisko nie powinno być w sierpniu, żeby NFZ rozważył podział pieniędzy między Nową Sól a Gorzów? Czy była propozycja, by zmniejszyć kontrakt z NFZ dla Nowej Soli, a przesunąć pieniądze na Gorzów? - dopytywał Sebastian Pieńkowski z PiS.