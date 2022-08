Rusza program "Ciepłe Mieszkanie". Nawet 37 tysięcy złotych dotacji na wymianę pieca

Trwa nabór wniosków

Program skierowany jest do gmin, które mogą już wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Następnie będą mogły przekazać dotacje mieszkańcom.

Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań - tłumaczy Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Zależnie od dochodów

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów lokatorów. Może wynosić od 15 tysięcy złotych do ponad 37 tysięcy złotych.