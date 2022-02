Sąsiedzi w Gorzowie? W centrum miasta "rozjechały" się chodniki. O co tu chodzi?!

Różne szerokości mają ulice, różne szerokości mają chodniki. Jak tłumaczą to urzędnicy?

Takie „kwiatki” to chyba mogą być tylko w Gorzowie! A ja nie wierzę, że to dzieje się naprawdę. I to w moim ukochanym mieście. Wyobraźcie sobie (a najlepiej spójrzcie na zdjęcia), że na odcinku zaledwie kilkudziesięciu metrów ulica Chrobrego ma... dwie różne szerokości. Na moje oko, różnica wynosi jakiś metr z okładem.

O tym, że coś się - moim zdaniem - „rozjechało”, doskonale widać na wjeździe w ulicę Pocztową. Gdy tam staniemy, po lewej stronie będziemy mieć wyremontowany jakieś dwa lata temu fragment, który został zrobiony przy okazji przebudowy ul. Sikorskiego. Z kolei po prawej ręce będziemy mieć plac budowy, bo przebudowywany jest dalszy odcinek „traktu królewskiego”, czyli nie tylko większość ul. Chrobrego, ale również ul. Mieszka I. Gdy w ul. Pocztową wchodziłem kilka dni temu, moją uwagę zwróciło to, co dzieje się na samym rogu skrzyżowania. Budowlańcy rozbierają tam chodnik, który został zbudowany jakieś dwa lata temu przy okazji remontu Sikorskiego. A rozbierają go, bo.... ulica Chrobrego od strony pomnika Edwarda Jancarza, jest... szersza niż przebudową. Żeby tylko! Ulica Chrobrego na odcinku od pomnika Jancarza do skrętu w Pocztową w ogóle ma inną szerokość niż odcinek od ul. Pocztowej do skrzyżowania z Sikorskiego. Kierowcy, a na pewno rowerzyści, będą więc musieli tutaj jeździć na skos. Owszem, cały ruch w tym miejscu pewnie będą regulowały pasy wymalowane na jezdni i krzywda nikomu się nie stanie (oby!). Po co jednak komplikować sobie sprawę, skoro można było zrobić prostą drogę?! Czyli taką, jaka była przez dziesiątki lat.