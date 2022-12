Sylwestrowe zmiany w rozkładach. Jak będą jeździć autobusy i tramwaje w Gorzowie?

Co czeka nas w sylwestra?

Tradycyjnie zmieni się rozkład jazdy autobusów i tramwajów w sylwestra. Tego dnia zmiany obowiązywać mają od godziny 20:00. Linie tramwajowe numer 1, 2 oraz 3 będą kursować z częstotliwością co 60 minut. Ponieważ na każdym odcinku gorzowskich torowisk jeżdżą po dwie linie, to oznacza, że na odcinkach z pętli do śródmieścia będą się one pojawiać naprzemiennie co pół godziny. Co godzinę będzie kursować autobusowa linia 103, a linie 104 i 125 zostaną zawieszone. Na tym jednak nie koniec planowanych zmian, bo niektóre linie zostaną zawieszone, skrócone lub będą jeździć innymi trasami.