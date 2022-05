Tak jeszcze nie kręcili! 1 czerwca w Gorzowie będzie... Noc Rowerów

Pora spotkania rowerzystów jest nieprzypadkowa. 1 czerwca startuje bowiem rywalizacja w Rowerowej Stolicy Polski. To akcja, w której Gorzów bierze udział już czwarty raz. W tym roku rywalizuje w niej ponad pięćdziesiąt polskich miast. Wygra to z nich, które - w przeliczeniu na jednego swojego mieszkańca - wykręci najwięcej kilometrów.

Pojadą tam, gdzie rowery poniosą

- Chcemy rozpocząć rywalizację od mocnego otwarcia i wspólnego kręcenia kilometrów od samego początku rywalizacji, czyli 1 czerwca o godziny 0.01 - mówi nam Paweł Najdora z Rowerowego Gorzowa, na co dzień także urzędnik wydziału dróg. - Każdego, kto ma ochotę, zapraszamy na Stary Rynek kilka minut przed północą. Wspólnie przejedziemy po gorzowskich ścieżkach kilkanaście kilometrów. Konkretnej trasy nie ma. Pojedziemy tam, gdzie nas rowery poniosą - uśmiecha się Paweł. Przy okazji przypomina, by rowerzyści, którzy wybiorą się na nocną przejażdżkę, mieli odpowiednie oświetlenie rowerów oraz kaski.

Szykuj się na masę

Nocna przejażdżka 1 czerwca nie będzie jedyną akcją, która ma zachęcić rowerzystów do kręcenia kółek i walczenia o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. 4 czerwca planowana jest bowiem kolejna Gorzowska Masa Rowerowa. Rozpocznie się ona o 18.00 w parku Górczyńskim. Rowerzyści przejadą m.in. ulicami: Szarych Szeregów, Czartoryskiego, Górczyńską, Wyszyńskiego, Kosynierów Gdyńskich, następnie przez centrum na Zawarcie, z którego po przejechaniu ulicami Fabryczną i Śląską powrócą do śródmieścia i zakończą masą na Starym Rynku. Długość trasy to 13,5 km.

Gorzowscy rowerzyści dopingują się do udziału w Rowerowej Stolicy Polski nie bez powodu. Choć aktualną stolicą - i to od trzech lat! - jest Nowa Sól, to w tym roku do akcji przystąpiła też... Zielona Góra. Rywalizacja między obiema stolicami Lubuskiego na pewno będzie napędzała rowerzystów z obu miast do śrubowania wyniku.