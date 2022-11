Te budynki kolejowe chyba każdy widział z peronu. Byliśmy w środku. Jest strasznie!

Do wyburzenia jest 14 budynków, m.in. wieża ciśnień, noclegownia, obiekty administracyjno-mieszkalne, gospodarcze, warsztaty i magazyny. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie, pod którego tymczasowo podlegają budynki, już szuka chętne firmy, które zajmą się wyburzeniem. Pisaliśmy o tym w tekście: Gorzów szykuje się do dużej rozbiórki. Dawny teren kolei będzie służył autobusom . Czas na składanie ofert mija we wtorek 8 listopada. My dzień wcześniej, w poniedziałek 7 listopada, byliśmy na miejscu przyszłych rozbiórek. Wraz z przedstawicielem Administracji Domów Mieszkalnych (jest częścią ZGM-u) byliśmy w wielu z tych obiektów. Wiele z nich robi wrażenie choćby ze względów historycznych.

Byliśmy m.in. w niebieskim budynku, który doskonale widoczny jest z peronu 1 pobliskiego dworca. Gdy weszliśmy do piwnicy (a może nawet schronu - dziś trudno to nam określić), zobaczyliśmy, że jego strop podtrzymywany jest... szynami kolejowymi. Na jednej z nich widzieliśmy nawet napis: „BVG Bochum 1899”. Oznacza to, że szyna została wyprodukowana w fabryce stali w Nadrenii Północnej - Westfalii.

Najstarsze budynki mają około 130 lat. Przez cały czas należały do kolei. Gorzów jest ich właścicielem od kilku miesięcy. Jarosław Miłkowski

Górne części obiektu też robią wrażenie, ale... skalą zniszczeń. Niektóre ze stropów są bowiem pozapadane. Mimo tak niebezpiecznych warunków są tu jednak świeże ślady obecności bezdomnych.

14 budynków po kolei ma zostać rozebranych do 16 grudnia (początkowo był plan, by nastąpiło to do 9 grudnia, ale ZGM wydłużył ostatnio termin na roboty). W miejscu, gdzie one stoją, miasto chce stworzyć w przyszłości centrum przesiadkowe. Na razie powstaną tu zatoki na sześć autobusów. Przetarg na nie (a także na przebudowę ul. Dworcowej oraz części ul. Jancarza i Składowej) powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Czytaj również:

Gorzów. Budynki po PKP przy dworcu pójdą do wyburzenia. Niektóre obiekty są z XIX wieku