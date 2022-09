W Gorzowie będzie więcej drzew, krzewów i trawników. Gdzie je posadzą?

O tej inwestycji głośno było jeszcze przed wakacjami, ale teraz jest już coraz bliżej do jej materializacji. W czwartek 15 września miasto ogłosiło przetarg na nasadzenie drzew i krzewów oraz na ich pielęgnację.

Liczba nasadzeń może robić wrażenie. Urzędnicy chcą, by na terenie miasta zostały posadzone 222 drzewa oraz 400 sztuk krzewów.

Ta inwestycja ma swój początek w pomyśle mieszkańców, m.in. społecznika Krzysztofa Leśnickiego. W zeszłym roku zgłosił on do budżetu obywatelskiego pomysł nasadzenia w szeroko rozumianym centrum miasta około 160 drzew. Pomysł z miejsca spodobał się mieszkańcom i przez dłuższy czas prowadził w głosowaniu na budżet obywatelski. Intensywna akcja promocyjna miłośników motoryzacji sprawiła jednak, że na ostatniej prostej pomysł na nasadzenia drzew przegrał z pomysłem budowy placu do ćwiczeń dla fanów motocykli i samochodów.