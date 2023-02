Walentynki w Gorzowie będzie można spędzić w parku. Stanie tu duże serce

Park Róż to najbardziej romantyczne miejsce w Gorzowie. Tak w ostatnich dniach zdecydowali mieszkańcy w związku z dzisiejszymi Walentynkami, czyli świętem zakochanych. W związku z tym to właśnie w Parku Róż stanie ogromne serce i duża nazwa miasta, przy których zakochani – ale nie tylko – będą mogli zrobić sobie wyjątkowe zdjęcie.

Możliwość zrobienia zdjęcia będzie częścią kolejnej już odsłony akcji „Zakochaj się w Gorzowie”. Odbędzie się ona we wtorek od 14.00 do 17.00. Kto w tych godzinach przyjdzie do parku, będzie mógł liczyć m.in. na baloniki z helem oraz słodkie ciastka.

- Przychodźcie w parach, sami lub z przyjaciółki – zapraszają urzędnicy w wydziału promocji informacji urzędu miasta.