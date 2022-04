Znają nas tylko z widzenia? Co widzą operatorzy miejskiego monitoringu? Mamy zdjęcia!

Można bez trudu skontrolować postęp prac przy przebudowie ulicy Chrobrego, zobaczyć datę imprezy na plakacie przyklejonym do słupa informacyjnego na Starym Rynku lub sprawdzić godzinę na zegarze przy Arsenale. Nowy miejski monitoring ma ogromne możliwości. Przede wszystkim służy jednak poprawie bezpieczeństwa. I choć działa dopiero od niedawna, to w tej kwestii bardzo dobrze się sprawdza.

Przeczytasz o tym również tutaj: Gorzów: kamera widzi, co robisz! Miejski monitoring został rozbudowany. Co łapią kamery?

Kamer jest kilkadziesiąt

Do niedawna gorzowski monitoring tworzyła sieć kilkunastu kamer. System pozostawiał jednak wiele do życzenia, bo sprzęt miał już swoje lata, a na przekazywanym przez niego obrazie niewiele można było zobaczyć. Teraz kamer jest blisko pięćdziesiąt, a każda non stop lustruje to, co dzieje się w niemal każdym zakątku miasta.