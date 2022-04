Komendant policji miejskiej: - Przestępczość spada. W Gorzowie jest coraz bezpieczniej

Jako mieszkaniec Gorzowa czuję się w mieście bezpiecznie.

Ja również.

Z ankiety przeprowadzonej niedawno przez miejskich urzędników, wychodzi jednak, że prawie 53 proc. gorzowian nie czuje się w Gorzowie bezpiecznie...

Poczucie bezpieczeństwa i faktyczny poziom bezpieczeństwa to dwie różne sprawy. Analizując dane, którymi dysponuje policja, widać bowiem, że bezpieczeństwo się poprawia. Jak na miasto średniej wielkości, to jest u nas bezpiecznie.

Jeśli spojrzeć na łamy „Gazety Lubuskiej” sprzed dziesięciu lat i teraz, to wcześniej doniesień o kryminalnych przestępstwach było bardzo dużo, natomiast teraz to są sytuacje wyjątkowe, a liczba bulwersujących przestępstw jest znikoma. Jest też coraz mniej przestępstw najbardziej dolegliwych społecznie, czyli kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek, rozbojów...