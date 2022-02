Czy mieszkańcy chcą uczynić z Gorzowa skansen? |OPINIA

Gdy tylko o tym napisaliśmy, komentarzom z głosami sprzeciwu nie było końca. „Porażka roku!”, „To jakaś kpina!”, „Żenada”. To tylko kilka z nich, a i tak z grupy łagodniejszych. Czytając wszystkie komentarze, nie mogłem wyjść z „podziwu”. Owszem, Schody Donikąd mają może i wartość sentymentalną, ale - na Zeusa! - to przecież jest szkaradztwo, za które powinniśmy się wstydzić. I nawet nie chodzi mi o to, że stopnie Schodów się sypią, ale o całą „myśl architektoniczną”. Rzeczywiście są w mieście osoby, którym Schody Donikąd się podobają?! Jeśli tak, chętnie przyjmę od któregoś z gorzowian korepetycje z estetyki. Dla mnie są po prostu brzydkie.

W ogóle gdy wsłuchuję się w wiele głosów sprzeciwu, to wydaje mi się, że część gorzowian chce zrobić z Gorzowa skansen.

Od prawie 20 miesięcy możemy jeździć nowoczesnymi tramwajami po wyremontowanej ul. Chrobrego. Mamy też w końcu namiastkę centralnego placu w mieście, którego wieli z nas zazdrości innym miastom. Ja jednak wciąż czytam komentarze, że likwidacja drogi to był zły pomysł. Piszą to pewnie ci, którzy tęsknią za rozklekotanymi tramwajami.

A pamiętacie, co się działo po otwarciu katedry dla wiernych? Wielu gorzowianom, których w katedrze nigdy nie spotykam, zaczęło wyrażać głosy oburzenia, że w świątyni jest jaśniej, czyli... czyściej. Tęsknota do brudnych cegieł w katedrze była rok temu ogromna.

Teraz podobnie jest z Parkiem Róż. Owszem, pewnie ciężko jest znaleźć kogoś, kto do rewitalizacji nie miałby zastrzeżeń, cześć gorzowian sprowadza jednak swój sprzeciw przeciwko wykonawstwu do absurdu. Pamiętacie dużą plenerową parkową szachownicę. Przez lata nikt o nią nie zabiegał. Przez lata nikt nie dopominał się o odszukanie figur szachowych lub stworzenie nowych. Gdy jednak teraz szachownica została rozebrana, głos oburzenia jest niemały.