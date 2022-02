Gorzowscy Ukraińcy: To Polacy bardziej boją się wojny

- Nie wierzymy w to, że Putin zaatakuje. Jeśli to zrobi, to później, może gdzieś za rok. Przecież jeśli ktoś chce rozpętać wojnę, to nie mówi o tym głośno. Przygotowuje się po cichu - mówi nam Viktoria Kornienko, jedna z wielu Ukraińców, jacy już od lat mieszkają w Gorzowie.