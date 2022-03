Gorzów. W byłym Tesco powstaje centralny magazyn z darami

Gorzowianie z wielkim sercem ruszyli na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Od początku wybuchu wojny chętnie przynoszą dary i biorą udział w licznych zbiórkach. To, co do tej pory udawało się zebrać, trafiało do kilku mniejszych punktów. Teraz wszystko będzie przechowywane w jednym miejscu.

Deweloper udostępnił a miasto zorganizowało

W hali sprzedażowej, którą w ubiegłym roku opuściła znana sieć handlowa powstaje magazyn na dary ofiarowane przez mieszkańców. Do tej pory pomieszczenia stały puste, ale dzięki udostępnieniu ich przez nowego właściciela obiektu miasto zorganizuje tam centralny punkt przyjmowania i wydawania żywności, ubrań, środków czystości i innych rzeczy potrzebnych uchodźcom oraz ich rodakom, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju.