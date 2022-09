Gorzów. Biskup zaprasza na kawę. Będzie też odpowiadał na Wasze pytania

Nowy biskup pomocniczy to „chłopak z Zakanala”. W Gorzowie zamieszkał z rodzicami w 1990 i należał do parafii Chrystusa Króla przy ul. Woskowej. O tej parafii mówi się że to „matecznik biskupów”. W latach 2006-2012 proboszczem był tu bp Tadeusz Lityński, od listopada 2015 ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. Na terenie parafii był też zameldowany bp Antoni Stankiewicz, dziekan Trybunału Roty Rzymskiej (mieszkał on w Rzymie, po śmierci, która nastąpiła 4 stycznia 2021, został pochowany w gorzowskiej katedrze). Bp Stankiewicz miał meldunek w prowadzonej przez zakonnice bursie przy ul. Koniawskiej.

