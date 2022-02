Gorzów szykuje kilkaset miejsc dla uchodźców z Ukrainy

W czwartek 24 lutego rano Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Wojska zaatakowały naszego wschodniego sąsiada z kilku stron. Wielu Ukraińców zaczęło więc opuszczać swoje domy i zmierzać m.in. w kierunku ukraińskich granic, także granicy z Polską

O tym, jak może to wpłynąć na Gorzów w czwartkowe przedpołudnie rozmawialiśmy z prezydentem miasta Jackiem Wójcickim.

- W ostatni poniedziałek wskazaliśmy wojewodzie miejsca, które mogłyby zostać udostępnione uchodźcom z Ukrainy. To miejsca w hotelach, w internatach. Łącznie jest kilkaset - mówił nam prezydent Gorzowa. - Spodziewamy się, że ci Ukraińcy, którzy u nas już żyją, będą sprowadzać swoje rodziny. Jeśli będzie to na krótki okres, to nie będzie dużego problemu. Jeśli jednak na dłużej, to będzie dla nas wyzwanie. Tymi osobami trzeba będzie się zaopiekować - mówi Jacek Wójcicki. Pomoc byłaby koordynowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.