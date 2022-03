Gorzów. W czwartek przyjdź do teatru. Będzie czytanie ukraińskiej sztuki

- Ostap to weteran Ukraińskiej Powstańczej Armii, Andrij z kolei to były członek Armii Radzieckiej. Spotkanie obu postaci w szpitalnej sali staje się dla nich okazją do wzajemnych rozliczeń i oskarżeń. Konflikt narasta, a drogi jego rozwiązania usilnie poszukuje najmłodsze pokolenie, które staje się obietnicą lepszego jutra. „Chwała bohaterom” to również historia osobistej przemiany jednej z bohaterek, zdającej sobie z biegiem akcji sprawę z własnych oczekiwań, potrzeb i pragnień - streszcza sztukę Ewa Kunicka z gorzowskiego teatru.