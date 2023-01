Gorzowianie na konsultacjach Planu Mobilności. Chcą zmian w kursowaniu linii 128

Dogodniejsze połączenia Mahtattanu z Piaskami, nowe parkingi czy rowery elektryczne na wzór hulajnóg. Takie pomysły mają mieszkańcy na komunikację w mieście i okolicy.

- Piaski z Manhattanem dzieli może z 5 km, ale moje dziecko wraca do domu ze szkoły na Piaskach godzinę. Powstała linia 128, ale musi na nią czekać 40 minut, a jeśli chce pojechać z tramwajem, to od końcówki na Dowgielewiczowej do domu też ma daleko. Tankuję więc samochód i wożę dziecko własnym samochodem, choć mogłoby jeździć komunikacją - mówiła jedna z gorzowianek mieszkających na Manhattanie.

- Linia 128 powinna funkcjonować tak jak było to w 2015 roku, czyli powinna komunikować osiedla ze Słowianką - dodawał Dariusz, kilkunastolatek.

- A ja w tym dokumencie wyczuwam niechęć do samochodów osobowych. Nie należy myśleć o wyrzucaniu ich z miasta poprzez likwidację dzikich parkingów. Wręcz przeciwnie, parkingi trzeba tworzyć. Jeśli ich nie będzie, to ludzie będą jeździć i tych parkingów będą szukać. A tak mamy błędne koło - mówił z kolei pan Andrzej, na oko emeryt, z Kłodawy.

Te trzy wypowiedzi to tylko część z głosów mieszkańców, którzy we wtorkowe popołudnie pojawili się w urzędzie miasta, by wziąć udział w konsultacjach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (spotkanie trwało ponad trzy godziny). Gorzów, jako pierwszy samorząd w Lubuskiem, pracuje nad tym dokumentem. Zakłada on wiele zmian dotyczących transportu publicznego w Gorzowie oraz dziewięciu innych gminach wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa: Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna, Santoka, Skwierzyny, Strzelec, Krajeńskich, Witnicy i Kostrzyna.

Komunikacja w Gorzowie. Jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj?

Urzędnicy chcą doprowadzić do tego, by ludzie przesiedli się z samochodów do komunikacji publicznej. By jednak tak się stało, trzeba ją przeorganizować. Chcą więc wprowadzić skoordynowane rozkłady jazdy nie tylko wewnątrz MZK, ale w połączeniu z innymi przewoźnikami, np. koleją. Oprócz tego ma powstać jeden wspólny bilet na wszystkie środki transportu. Na wdrożenie tych pomysłów urzędnicy dają sobie czas do 2030 r.

Będą rowery elektryczne?

Pomysłów, które miałyby poprawić komfort poruszania się po mieście, jest jednak więcej. Jednym z nich jest wprowadzenie roweru miejskiego. Mógłby on uzupełniać miejsca, gdzie nie kursuje autobus czy tramwaj. Można byłoby z niego korzystać także na przystankach w sytuacji, gdy pasażer spóźnił się na autobus lub tramwaj.

Trwa głosowanie... Czy Gorzów powinien rozwijać komunikację tramwajową? Tak Nie