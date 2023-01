Jak będziemy jeździć koło Słowianki? Połapiecie się od razu?

Najłatwiej będzie, jeśli wyobrazimy sobie, że poruszamy się od strony Roosevelta w kierunku osiedla Europejskiego. Po wjechaniu w ulicę Słowiańską przejeżdżamy pod kładką nad jezdnią i mijamy halę OSiR-u, która jest po prawej stronie. Dziś do hali i siedziby OSiR-u jest zjazd. Po przebudowie go jednak nie będzie. To dlatego, by wjeżdżające czy wyjeżdżające stamtąd pojazdy nie przeszkadzały w płynności ruchu na Słowiańskiej.

Z ronda na kręgle

Jedziemy więc dalej. Gdy po prawej stronie będziemy mieć lodowisko, trzeba będzie zwolnić, bo za chwilę - u zbiegu Słowiańskiej z ul. Fredry - powstanie rondo. Będzie miało cztery wloty. Z tego ronda będzie można skręcić w prawo w nowy zjazd, który zostanie zbudowany wzdłuż krótszego boku lodowiska, równolegle do dzisiejszego dojścia i do lodowiska, i kręgielni.

My jednak nie skręcamy i jedziemy dalej. Dojeżdżamy do pierwszego wjazdu na parking przy Słowiance (tego bez sygnalizacji świetlnej). Po przebudowie go nie będzie. W tym miejscu powstanie zatoka dla autobusów komunikacji miejskiej.