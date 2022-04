Kierowcy już nie wjadą do parku Górczyńskiego? Na drodze do alejek stanęły słupki

W tej sprawie w październiku 2021 i styczniu 2022 interweniował radny Piotr Wilczewski. - Zwracam się z prośbą o zamontowanie słupków uniemożliwiających wjazd do parku Górczyńskiego dla pojazdów firm zajmujących się dowozem jedzenia - apelował do prezydenta miasta. Opisywał też sytuację z przedednia napisania interpelacji: - W ciągu godziny dwa razy wjeżdżały i wyjeżdżały auta, pokonując trasę po parku od strony ulicy Górczyńskiej do lokalu gastronomicznego. Poprzez przyzwolenie na takie działania, ścieżka w tym miejscu jest w zdecydowanie gorszym stanie niż w pozostałych miejscach w parku. Pojawiają się kałuże i kamienia, a trawnik wokół jest rozjeżdżony. Parki miejskie są terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców, a nie dla aut - pisał radny Wilczewski w interpelacji.

Jak poinformowała nas Czytelniczka Małgorzata, kilka dni temu z kilku stron parku zamontowano słupki uniemożliwiające wjazd do parku. Stanęły one w kilku miejscach: od strony ronda Górczyńskiego, od strony małego ronda koło Watrala, a także w okolicy betonowej alejki przebiegającej przez park, która jest od strony ul. Kombatantów (młodszych gorzowian informujemy, że kiedyś - dziś trudno w to uwierzyć - był to... dojazd na osiedle).

- Zamontowaliśmy je, bo dostrzegaliśmy potrzebę ograniczenia wjazdu do parku - mówi nam wiceprezydent Iwona Olek.

Po zamontowaniu słupków uniemożliwiających wjazd do parku przyjdzie kolej na poprawę alejek. Dziś trudno jednak wskazać przybliżony termin, kiedy to nastąpi.

