Matka Boża Klewańska integruje Kresowian. 21 maja obchody rocznicy ustanowienia sanktuarium

Zbliżamy się do pierwszej rocznicy ustanowienia sanktuarium. Co przez ostatnie 12 miesięcy zmieniło się w życiu parafii? Jak bardzo rozprzestrzenił się kult Matki Bożej Klewańskiej?

- Kult Matki Bożej Klewańskiej jest żywy. W każdą środę o 17.30 mamy nowennę do Matki Bożej Klewańskiej, później mszę świętą w intencjach nowennowych. W każdy piątek o 20.30 mamy modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Z kolei od poniedziałku do czwartku od 8.30 do 17.00 mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Chcemy otworzyć sanktuarium przede wszystkim na modlitwę wspólnotową oraz modlitwę indywidualną, czyli adorację.