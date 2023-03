Pomysłów na Gorzów nie brakuje. Mieszkańcy mają ich ponad 150

W minioną niedzielę, dokładnie o północy, zakończyło się przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji gorzowskiego budżetu obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy na zgłaszanie swoich pomysłów mieli nieco więcej czasu. Wcześniej był na to tylko miesiąc, ale teraz wnioskodawcy zyskali dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie projektów. Na finiszu była spora niepewność, bo jeszcze kilka dni przez zakończeniem naboru złożonych wniosków było zaledwie kilkanaście.

To pokazuje, że gorzowianie w pełni wykorzystali czas na składanie wniosków, a praca nad nimi trwała do samego końca. W ostatni weekend zamykający nabór na platformę obsługującą budżet obywatelski wpłynęło sześćdziesiąt wniosków. Ten nabór trwał nieco dłużej niż w latach ubiegłych, więc mieszkańcy mogli poświęcić więcej czasu na dokładne przygotowanie i zgłoszenie pomysłów. Już widać, że one są rzeczywiście bardziej dopracowane, bo więcej osób dołączyło do wniosków na przykład szczegółowe mapy i bardziej dokładne opisy - mówi Iga Kalbarczyk z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w gorzowskim magistracie.