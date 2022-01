Powiat gorzowski będzie miał kolejną karetkę pogotowia ratunkowego?

Do rannych, którzy leżeli na ziemi w siąpiącym deszczu, trzeba było wysłać karetkę stacjonującą w Witnicy. Kostrzyńska karetka, która mogłaby przyjechać na Sikorskiego w cztery minuty, wiozła w tym czasie pacjenta z udarem do szpitala w Gorzowie.

Tak jest od lat!

Taka sytuacja, gdy karetka nie może przyjechać do chorego, zdarza się w Kostrzynie regularnie od wielu lat. Tylko na naszych łamach opisaliśmy już kilkanaście(!) takich przypadków. A to tylko sytuacje, które zgłaszali nam Czytelnicy, więc mogło być ich więcej. Mimo, że temat regularnie powraca, karetka w Kostrzynie wciąż jest tylko jedna.

Blisko drugiej karetki w mieście Kostrzyn był w zeszłym roku. Choć wojewoda skierował do resortu zdrowia wniosek o wpisanie drugiej karetki, minister jednak takiej zgody nie podpisał.

Po zdarzeniu sprzed ponad tygodnia sprawa drugiej karetki znów jednak wróciła i stała się głośna.

- Niebawem skierujemy do ministra zdrowia pismo w tej sprawie - mówił nam w poniedziałek Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody. - Chcemy przeprowadzić reorganizację karetek w województwie. Aktualnie w naszym systemie jest ich 54, a chcemy by było ich o kilka więcej. Jedna z tych kilku nowych karetek w systemie miałaby być w Kostrzynie, bo widzimy że jest to potrzebne - dodawał dyrektor Zieleński.