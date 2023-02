Radny Robert Anacki od miesięcy nie był na obradach: - Będę starał się uczestniczyć w sesjach

- W miarę możliwości będę starał się uczestniczyć w sesjach. To jest czas, że trzeba zabierać głos w sprawach ważnych dla Gorzowa – mówi nam Robert Anacki. To niezrzeszony radny, który od wielu miesięcy nie uczestniczył w sesjach rady miasta. Po raz ostatni brał udział w obradach 30 marca 2022, gdy radni obradowali zdalnie. Na sali sesyjnej, gdy obrady były w wersji stacjonarnej, w zeszłym roku nie było go jednak ani razu. Po raz ostatni na sesji w urzędzie Anacki był 22 grudnia 2021. Łącznie na 58 sesji w tej kadencji rady miasta, radny Anacki uczestniczył w 33 sesjach. Co do sesji w trybie online, które były w czasie pandemii, nie można mieć do niego zastrzeżeń, bo radny uczestniczył w 18 z 19 takich posiedzeń. Na 39 sesji stacjonarnych był jednak na zaledwie 15.