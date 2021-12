Rozkład jazdy PKP. Jakie zmiany w Gorzowie i całym Lubuskiem?

Co nowego na północy?

Co nowego na południu?

Dla pasażerów z południowej stolicy Lubuskiego wprowadzono dwa nowe pociągi na trasie Zielona Góra - Żary - Jelenia Góra. To poranna „Winnica” i popołudniowy „Śmielec”. Ten pierwszy jest dobrze skomunikowany w Jeleniej Górze z pociągiem do Szklarskiej Poręby. W nowym rozkładzie jazdy jest także jeden dodatkowy pociąg do Gorzowa, jeden dodatkowy do Kostrzyna i dalej do Szczecina. Pojawia się też codzienne połączenie do Głogowa. Oprócz tego będzie też nowy pociąg na trasie Zbąszynek - Świebodzin - Rzepin. UWAGA! Pełny wykaz zmian prezentujemy w dalszej części materiału.

Zmiany będą też w marcu

Pełny wykaz zmian wprowadzanych w nowym rozkładzie jazdy:

WĘZEŁ ŻAGAŃ, ŻARY

1) W grudniu zostaną uruchomione dwa przyspieszone pociągi Regio łączące Lubuskie

z Karkonoszami i Kotliną Jeleniogórską. Pociągi relacji Zielona Góra Gł. – Jelenia Góra będą

kursować we wszystkie soboty, niedziele i święta oprócz 25.12.2021 r. i 17.04.2022 r.

a) „Winnica”

Zielona Góra Gł. 6:25 – Żary 7:27 / 7:45 – Jelenia Góra 10:14, możliwość

przesiadki na pociąg KD do Szklarskiej Poręby Górnej odj. 10:29

b) „Śmielec”

Zielona Góra Gł. 14:54 – Żary 15:52 / 15:53 – Jelenia Góra 18:24,

z powrotem:

c) „Śmielec”

Jelenia Góra 10:47 – Żary 13:31/13:45 – Zielona Góra Gł. 14:49

d) „Winnica”

Jelenia Góra 18:46 – Żary 21:34/ 21:34 – Zielona Góra Gł. 22:36, możliwość

podróżny ze Szklarskiej Poręby Górnej pociągiem KD, przyj. do Jeleniej Góry o godz. 18:26

2) Pociąg:

a) Żagań 6:19 – Zielona Góra Gł. 7:39, w dni robocze od 10.01.2022 r. będzie

kursował

z Ruszowa odj. 5:25, Iłowa Żag. 5:39 zapewniając dojazd na 6:30, 7:00 do Żagania i Żar,

b) Goerlitz 9:08 – Zielona Góra Gł. 12:05 będzie kursował dodatkowo przez Żagań

(odj.10:50),

c) Zielona Góra Gł. 6:25 – Żagań 7:40 pojedzie w bezpośredniej relacji do Małomic,

d) Zielona Góra Gł. 18:59 – Węgliniec 21:27 będzie miał wydłużoną relację do

Goerlitz przyj. 22:06, co pozwoli na całodzienny pobyt turystów w Zielonej Górze i

wieczorny powrót,

e) Zielona Góra Gł. 11:35 – Goerliz 14:10 pojedzie wcześniej z Zielonej Góry Gł.

10:46, Żary 11:56, Żagań 12:21, Węgliniec 13:17 (dzięki temu będzie możliwość

przesiadki w Węglińcu na pociągi do Lubania Śl. odj. 13:38, Wrocławia Gł. odj. 13:22)

f) Dotychczasowy pociąg Zielona Góra Gł. 20:31 – Żagań 21:44 pojedzie później,

z Zielonej Góry Gł. odj. w dni robocze o godz. 22:05, w dni wolne o godz. 23:00, do

Żagania przyjazd odpowiednio o godz. 23:23 i 0:18,

g) Żagań 11:58 – Tuplice 12:32 będzie miał wydłużoną relację do stacji Forst (Lausitz),

przyj. 12:48,

h) Tuplice 13:12 – Żagań 13:45 będzie kursował z Forst (Lausitz), odj. 12:56

3) Ponadto zostanie uruchomiony nowy pociąg z Goerlitz 22:14 – Węgliniec 23.00 przez

Zgorzelec.

4) We współpracy z Kolejami Dolnośląskimi na odcinku Żary – Tuplice pojawią się dodatkowe składy: Żagań 15:27 – Żary 15:40 – Tuplice 16:01 (relacja z Wrocławia Gł.); Żagań 21:24 – Żary 21:37 – Tuplice 21:58 (w piątki i niedziele relacja z Wrocławia, z pozostałe dni z Legnicy);

Tuplice 5:17 – Żary 5:38 – Żagań 5:50 (relacja do Wrocławia); Tuplice 16:28 – Żary 16:49 –

Żagań 17:12 (w piątki i niedziele relacja do Wrocławia, z pozostałe dni do Legnicy).