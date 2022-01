Stal Gorzów będzie miała swoje muzeum. To miejsce ma łączyć historię z teraźniejszością Magdalena Marszałek

To ma być miejsce, w którym starsi kibice będą mogli powrócić do wspomnień, a młodsi poznać historię klubu i jego zawodników. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku otwarte zostanie muzeum Stali Gorzów. Znajdą się w nim zdobywane przez lata trofea, odznaki oraz historyczne fotografie, stroje i dokumenty.