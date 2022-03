Szymon Woźniak ze Stali Gorzów: Wszyscy powinniśmy być solidarni i przeciwstawić się Rosji

Woźniak już na wstępie tego nagrania podkreślił, że jego przygotowania do rozpoczęcia tegorocznego sezonu towarzyszą zupełnie inne nastroje, niż dotychczas.

– Nie tak sobie wyobrażaliśmy początek sezonu. Zamiast cieszyć się z tego, że wiosna już nadchodzi i niebawem żużlowe motocykle znów zawarczą we wszystkich polskich miastach, w każdym z tych miast warczą też nasze serducha, patrząc na to co się dzieje na Ukrainie – mówił były indywidualny mistrz Polski.