Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Gorzów Wielkopolski, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gorzowa Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.01 a 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sąsiedzi w Gorzowie? W centrum miasta "rozjechały" się chodniki. O co tu chodzi?!”?

Tygodniowa prasówka 6.02.2022: 30.01-5.02.2022 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miejsca do parkowania brak, bo stoi wrak. Ale nie każdy może zostać usunięty Zniszczone, zardzewiałe i porośnięte mchem. Wraki samochodów to plaga również w Gorzowie. Porzucone auta szpecą ulice miasta, ale co najważniejsze - zajmują bardzo potrzebne miejsca parkingowe. Z tym problemem walczy straż miejska. Tylko w ubiegłym roku usunęła kilkadziesiąt takich wyeksploatowanych pojazdów. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, bo wiele z nich stoi w miejscach, z których strażnicy zabrać ich nie mogą.

📢 Gorzów. Czytelniczka informuje: Zwłoki przy ulicy Składowej Z „bunkra”, który jest obok wieży ciśnień przy ul. Składowej policja wyniosła zwłoki - poinformowała nas w piątek 4 lutego Czytelniczka z Gorzowa.

📢 Gorzów liderem walki z pandemią w Lubuskiem. Ma najniższy wskaźnik zakażeń |4 LUTEGO W piątek 4 lutego w Gorzowie potwierdzono 128 przypadków zakażeń koronawirusem. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 93,20 os. na 100 tys. mieszkańców. 📢 Taką wypłatę otrzymasz w lutym po zmianach podatkowych. Kalkulator wynagrodzeń Zmiany podatkowe, jakie wprowadzi Polski Ład, to m.in. kwota wolna od podatku do 30 tys. zł brutto, wzrost 32-procentowego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, ulga dla klasy średniej. Kto najbardziej skorzysta na zmianach Polskiego Ładu? Zobacz kalkulator wynagrodzeń na luty 2022.

📢 Tak luksusowo mieszka Krzysztof Rutkowski z rodziną. Zobaczcie zdjęcia z ich domu! Krzysztof Rutkowski jest najbardziej popularnym detektywem w naszym kraju. Od lat prowadzi biuro detektywistyczne, następnie doradcze. Choć nie posiada detektywistycznej licencji, to dla wielu jest nadal najpopularniejszym detektywem. Od dwóch lat szczęśliwy mąż swojej wieloletniej partnerki. A jak mieszka detektyw Rutkowski? Sprawdzamy! 📢 Wśród najlepszych dietetyków w Lubuskiem są specjaliści z Gorzowa Wlkp. Do nich warto się udać! Dietetycy zajmują się nie tylko odchudzaniem. Pomagają także osobom, które oprócz otyłości i nadwagi zmagają się z innymi dolegliwościami, takimi jak nieprawidłowy poziom cholesterolu i glukozy we krwi, nadciśnienie tętnicze, wszelkie dolegliwości

ze strony układu pokarmowego. Tak naprawdę, z porady dietetyka, powinno skorzystać wielu z nas... Dietetyk, to taki specjalista nie tylko od spraw „technicznych”, jak ustalenie diety, po to, by schudnąć i zgubić zbędne kilogramy. Na tym jego współpraca z pacjentem się nie kończy. Dietetyk potrafi dopasować sposoby żywienia do potrzeb pacjenta. Natomiast podczas kolejnych wizyt ocenia skutki diety, nastawienie odchudzającego się do zaproponowanych zmian i w razie potrzeby po prostu wesprze i zdopinguje. Potrzebujesz porady dietetyka? Wybierz tego najlepszego! Korzystając z serwisu znanylekarz.pl przygotowaliśmy dla Was informacje o dietetykach, którzy cieszą się największą renomą wśród pacjentów w naszym województwie. Wszyscy otrzymali pięć gwiazdek i przynajmniej pięć opinii (niektórzy mają ich o wiele, wiele więcej). W tym materiale znajdziesz specjalistów z całego regionu i wielu lubuskich miast. Kliknij i przejdź dalej -----------> Wykorzystane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

📢 Groźny na drodze do Gorzowa. W Kamieniu Małym zderzyły się dwa samochody. Poszkodowana została kobieta Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 3 lutego, w godzinach popołudniowych. W Kamieniu Małym na drodze wojewódzkiej nr 132 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Siła uderzenia była bardzo duża. Zarówno osobowy renault, jak i opel, zostały mocno rozbite. W wyniku wypadku poszkodowana została około 60-letnia kobieta. Na miejsce wezwano pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie i policję. Droga wojewódzka nr 132 w miejscu zdarzenia jest obecnie zablokowana. 📢 Koszt budowy domu 2022. Ile dziś kosztuje postawienie domu jednorodzinnego? Budowa domu w ostatnich latach stale drożeje, m.in. w związku z drożejącymi działkami oraz rosnącymi cenami materiałów budowlanych. Według ekspertów serwisu KB.pl w 2021 r. koszt budowy domu jednorodzinnego był o 14–15 proc. wyższy niż w 2020 r.

📢 Stare piece kaflowe do lamusa. Zamiast nich będą nowoczesne piece gazowe W Gorzowie przybywa mieszkań komunalnych, których mieszkańcy nie muszą już palić w piecu węglem. Stare i mało ekologiczne piece kaflowe zastępują nowe, ale przede wszystkim bardziej wygodne i przyjazne środowisku źródła ciepła. 📢 Stadion lekkoatletyczny miał być w marcu, będzie w czerwcu. Co się zmienia w okolicy? Górny stadion lekkoatletyczny będzie miał namiotową halę do rozgrzewki, więc trenować będzie można nawet zimą. Na dolnym stadionie robią już dojście na trybuny, a wiosną będą układać tartan. Stadion przy ul. Krasińskiego ma być gotowy przed wakacjami. 📢 KRYMINLANY CZWARTEK. Policyjne uderzenie w szajkę, która przerzucała imigrantów przez granicę z Niemcami Zaczęło się od zatrzymania 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna podejrzewany jest o organizowanie nielegalnego przewozu obcokrajowców przez Polskę na teren Niemiec. To jednak nie koniec sprawy. Wkrótce policjanci dokonali kolejnego zatrzymania.

📢 Lubicie wypoczywać w Łagowie? Teraz to senne i niemal opustoszałe miasteczko! Zobaczcie sami Mieliście kiedyś w lecie, albo w długi majowy weekend problem z zaparkowaniem w Łagowie? Niemal zawsze są tu setki samochodów i tysiące turystów. A jak to urokliwe miasteczko wygląda zimą? Zobaczcie! Będziecie zaskoczeni. W sezonie niewielki Łagów jest oblegany przez turystów. Nic dziwnego, w końcu nazywany jest "Perłą Ziemi Lubuskiej". Otoczony lasami, położony nad dwoma jeziorami, z pięknym zamkiem joannitów i świetną infrastrukturą ściąga amatorów wypoczynku nad wodą nie tylko z Lubuskiego, ale i innych regionów Polski. Jednak po sezonie Łagów prezentuje zupełnie inne oblicze. Gwarne latem kawiarenki i knajpki pozamykane są na cztery spusty. Puste są też pomosty, ławki, miejsca do wypoczynku. Puste są parkingi, ulice i chodniki. Z rzadka tylko ktoś przemknie. Zobaczcie zdjęcia Łagowa, jakiego nie znacie!

📢 Przedwojenne domy w powiecie gorzowskim i nie tylko. Są do kupienia za mniej niż 350 tys. zł! Na rynek wtórny trafia wiele domów położonych poza miastem. Wybraliśmy oferty sprzedaży domów wybudowanych przed 1939 rokiem, w cenie do 350 tys. zł. Większość z nich wymaga remontu, ale atutem jest piękne położenie, często spory kawałek ziemi i zabudowania gospodarcze. 📢 Żużlowiec Bartosz Zmarzlik i inni ze Stali Gorzów przygotowują się do sezonu PGE Ekstraligi Żużlowiec Bartosz Zmarlik i inni ze Stali Gorzów przygotowują się do sezonu PGE Ekstraligi. Indywidualny mistrz świata haruje na siłowni, ale jego klubowi koledzy ze srebrnych medalistów drużynowych mistrzostw Polski nie pozostają mu dłużni. W końcu początek rozgrywek ligowych już za dwa miesiące, więc trzeba zasuwać, by być gotowym na inaugurację.

Muzeum Techniki ponowne otwarte