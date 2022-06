Diecezja na Ziemi Lubuskiej ma już 50 lat! Jak powstała?

Większej diecezji nie było

Był pomysł, żeby stolicą administracji kościelnej w północno-zachodniej Polsce został Szczecin. Z tego rozwiązania szybko jednak zrezygnowano, bo wciąż nie była uregulowana sprawa polskich granic. Nie było do końca pewne, czy Szczecin przypadnie Polsce, a dodatkowo w większości leżał on na zachodnim brzegu Odry. Rozważano też Piłę, gdzie przed wojną mieściła się siedziba prałata terytorialnego, ale kuria była tam spalona, a miasto zniszczone. Ksiądz infułat Edmund Nowicki, który 15 sierpnia 1945 został administratorem apostolskim tych ziem, wskazał więc Gorzów. On też wybrał XIII-wieczny Kościół Mariacki w centrum Gorzowa na katedrę, którą świątynia jest do dziś.

„Ten teren krzyczy o podział”

Przez ponad ćwierć wieku status Kościoła w północno-zachodniej Polsce był prowizoryczny. To dlatego, że dopiero w grudniu 1970 Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec podpisały układ o normalizacji stosunków między krajami. Dokument ten potwierdzał granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Pierwszym ordynariuszem diecezji był bp Wilhelm Pluta, który przewodził diecezji od jej ustanowienia w 1972 do śmierci w 1986. Archiwum diecezji

O uregulowanie sprawy Kościoła na Ziemiach Zachodnich starano się już jednak wiele miesięcy wcześniej. Do historii przeszło m.in. kazanie bpa Wilhelma Pluty, ówczesnego administratora w tej części Polski. 4 maja 1970 mówił on we wrocławskiej katedrze: „Teren ten woła, krzyczy o podział na nowe jednostki administracji kościelnej. Jeżeli siostrzyce Kołobrzegu: Kraków, Wrocław, Gniezno – są już arcybiskupstwami, to Kołobrzeg nawet nie jest administracją apostolską. I dlatego te kamienie krzyczą o to, by teren ten podzielić. […] Dlatego jeszcze raz mówię – odważam się prosić tych, od których to zależy, aby naszemu życzeniu stało się zadość”.