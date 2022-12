Tak hala sportowa wygląda wewnątrz. Konstrukcja dachu już ukończona

Co już zrobiono w hali?

Hala ma być do końca sierpnia

Budowa hali sportowej przy Słowiance rozpoczęła się na początku stycznia 2021. Za roboty odpowiada firma Budimex, która planowała zakończyć prace do końca 2022. Problemy pandemiczne wśród pracowników, a także wybuch wojny na Ukrainie (pochodzi z niej część pracowników; w związku z agresją Rosji zwyczajnie nie mieli głowy do pracy, a niektórzy nawet wrócili do ojczyzny) sprawiły jednak, że budowa zostanie zakończona później. Kiedy? Ma to być koniec sierpnia 2023. Jeśli tak się stanie, koszykarki AZS AJP oraz piłkarze ręczni Stali Gorzów będą mogli rozgrywać w niej swoje mecze od początku sezonu 2023/2024.