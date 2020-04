Tramwaj przejedzie przez Gorzów. Już trwają przygotowania

Niewiele później na odcinku ul. Sikorskiego – pomiędzy ul. Garbary a Młyńską – reporter widział dwa tzw. wozy wieżowe (jeden należący do Miejskiego Zakładu Komunikacji, a drugi – do wykonawcy przebudowy ul. Sikorskiego). Pracownicy na obu wozach sprawdzali trakcję na wysokości Parku 111.

- To przygotowania do przejazdu testowego – usłyszeliśmy w urzędzie miasta.

- Miasto poprosiło nas o wykonanie takiego przejazdu – potwierdzają nasze spostrzeżenia w MZK, które dysponuje tramwajami.

Test torowiska odbędzie się w ciągu najbliższych dni. W czwartek 16 kwietnia ma odbyć się tzw. test obciążeniowy, który odbędzie się starym helmutem. Na piątek zaplanowany został przejazd nowej Pesy. Kiedy tramwaje miałyby wrócić do regularnego kursowania, jeszcze nie wiadomo.

Tramwaj, gdy już wyjedzie na tory, będzie mógł pojechać trasą linii 1, czyli z Wieprzyc do Silwany. Technicznie będzie mógł dojechać do pętli na Manhattanie. Gdy już jednak tramwaje powrócą do regularnego kursowania, pojazdy będą dojeżdżały najprawdopodobniej jedynie w okolice szpitala psychiatrycznego. Dlaczego? Rozpoczęła się już przebudowa drogi krajowej nr 22, czyli wylotówki na Gdańsk i prawdopodobnie już jesienią zaczną się praca nad budową drugiej nitki ul. Walczaka (od ronda Gdańskiego do granic miasta).

Tramwaje w Gorzowie po raz ostatni woziły pasażerów 30 września 2017 r.