Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Gorzów Wielkopolski, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Przegląd tygodnia: Gorzów Wielkopolski, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku. Sprawdź najnowszą listę rzeczy, które zgodnie z prawem odliczysz od podatku. Odliczenia podatkowe w PIT 2022. Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.

Wsiąść do własnego pojazdu i pojechać w najpiękniejsze zakątki Polski lub Europy, bez konieczności rezerwowania miejsca do spania? Tak wolny czas spędzają właściciele kamperów. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie kupnem tego typu pojazdów. Sprawdzamy przykładowe oferty sprzedaży kamperów z portalu Otomoto.pl. W galerii zamieszczamy zdjęcia, ceny oraz krótki opis wyposażenia danego pojazdu.