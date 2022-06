Zmiany w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W jakich parafiach będą nowi księża? Jarosław Miłkowski

We wtorek 21 czerwca bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety, którzy w wakacje zmienią dotychczasową placówkę duszpasterską. Do zmian proboszczów dojdzie 1 sierpnia, natomiast do zmian wikariuszy - 25 sierpnia. Jak wyglądają zmiany w 2022 roku? W których parafiach będą nowi księża?