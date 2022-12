Ależ to był występ! Gorzowska Orkiestra Dęta i Nowonarodzeni dali wspólny koncert kolęd

Taki koncert zdarza się rzadko, a co najwyżej raz do roku! W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w katedrze wystąpił prawdziwy muzyczny gorzowski „dream team”. Zespół Nowonarodzeni dał koncert kolęd wspólnie z Gorzowską Orkiestrą Dętą.

Obie grupy - łącznie to około 40 osób! - cieszą się w Gorzowie sporą popularnością. Nic więc dziwnego, że katedra niemal pękała w szwach, a znalezienie wolnego miejsca w świątyni w poniedziałkowe świąteczne popołudnie było praktycznie niemożliwe. Koncertu kolęd - zaaranżowanych na potrzeby wydarzenia przez Dawida Pajdzika, altowiolisty z Filharmonii Gorzowskiej - słuchało kilkaset osób!