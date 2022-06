Gorzów. Dominikanin o. Adam Szustak głosi rekolekcje. Potrwają do piątku

O. Adam Szustak to jeden z bardziej znanych polskich zakonników. Jest dominikaninem, wędrownym kaznodzieją, a także youtuberem. Jego profil w serwisie You Tube - Langusta na palmie - subskrybuje 834 tys. internautów.

Od środy 22 czerwca o. Szustak głosi rekolekcje w Gorzowie. Odbywają się one w kościele św. Maksymiliana Kolbe u zbiegu ul. Czereśniowej i ul. Piłsudskiego. Potrwają one do piątku 24 czerwca.