Instalacja kosztowała 380 tys. zł, stoi kilka tygodni, a już jest... uszkodzona

Urzędnicy nie przesądzają, co mogło być przyczyną uszkodzenia jednego ze „stalowych luster” instalacji, a więc czy do pęknięcia doszło np. w wyniku aktu wandalizmu czy z powodu zastosowania niewłaściwego materiału.

Instalacja upamiętniająca Gorzowski Sierpień została zamontowana w drugiej połowie sierpnia. Wykonano ją ze stali nierdzewnej polerowanej. Koszt instalacji wyniósł 380 tys. zł. Nieznacznie więcej niż połowę (210 tys. zł) wyłożył Instytut Pamięci Narodowej. Pozostałą kwotę (170 tys. zł) wyłożyło miasto. Instalacja została odsłonięta 30 sierpnia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Było to w przeddzień 40. rocznicy największej w historii Ziemi Lubuskiej demonstracji politycznej. 31 sierpnia 1982 w centrum Gorzowa przeciwko stanowi wojennemu protestowało co najmniej 5 tys. osób.