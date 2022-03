„Obudziły nas wybuchy. Nad głowami latały rakiety”. Najpiękniejsza mężatka Ukrainy opowiada nam o wojnie Jarosław Miłkowski

- Przez cały Związek Radziecki byliśmy braćmi. Nasze rodziny są z Rosjanami wymieszane. Dla nas to było niemożliwe, aby była wojna - mówi Victoria Faynblat. Dwa lata temu została miss Ukrainy mężatek. Spod Kijowa uciekła z dziećmi do Gorzowa. Właśnie rozkręca u nas ogólnoświatową zbiórkę, by zakupić to, co przyda się obrońcom Ukrainy na froncie.